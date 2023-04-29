Сизикова в паре с Калашниковой пробились во второй крут турнира в Мадриде

Российская теннисистка Яна Сизикова вместе с представительницей Грузии Оксаной Калашниковой одержали победу в первом круге турнира в Мадриде с призовым фондом 7,6 миллионов долларов.

Спортсменки вышли во второй раунд соревнований благодаря победе над парой Терезы Михаликовой (Словакия) и Алисии Паркс (США) со счетом 7:5, 6:3.

Победительницы один раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали шесть брейк-пойнтов из 12-и возможных.

На счету соперниц – два эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из 13-и.

Добавим, что в на следующей стадии турнира Сизикова и Калашникова проведут матч против победительниц теннисного поединка Лейла Фернандес/Тэйлор Таунсенд (Канада/США) — Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия).