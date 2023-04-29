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Павлюченкова в паре с Рыбакиной снялись с турнира в Мадриде 

Причины отказа спортсменок от участия в соревновании не сообщаются. 
29 апреля 2023 20:11
автор: Глеб Шевяков

Россиянка Анастасия Павлюченкова и казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялись с парного турнира WTA 1000, который проходит в Мадриде.

Таким образом, девушки не примут участие в матче второго круга соревнования против представительницы Украины Марты Костюк и румынки Елены-Габриэлы Русе. Матч должен был состояться сегодня, 29 апреля.

Что стало причиной снятия Павлюченковой и Рыбакиной с испанского турнира пока остается неизвестным.

Добавим, что в результате Костюк и Русе вышли в четвертьфинал турнира WTA 1000.

Павлюченкова в паре с Рыбакиной снялись с турнира в Мадриде 
Причины отказа спортсменок от участия в соревновании не сообщаются. 
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