Мирра Андреева: давление будет на Соболенко, это ей играть с 16-летней девочкой

Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась относительно матча четвертого круга турнира в Мадриде против второй ракетки мира из Белоруссии Арины Соболенко.

Напомним, что матч пройдет 1 мая.

Ранее стало известно, что 16-летняя россиянка установила рекорд. Андреева стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в 1/8 финала турниров WTA 1000.

«Мне нечего терять. Я показать лучший теннис, на который я способна. Не ощущаю никакого давления. Думаю, на Соболенко оно есть, потому что она будет играть с 16‑летней девочкой», — цитирует Мирру пресс-служба WTA.

Добавим, что для россиянки это всего лишь второй турнир WTA в карьере.