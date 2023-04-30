Хачанов победил Баутиста-Агута и вышел в четвертый круг турнира в Мадриде

Российский теннисист Карен Хачанов преодолел барьер третьего круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде.
Отметим, что 27-летний спортсмен сегодня нанес поражение испанцу Роберто Баутиста-Агуту.
Матч третьего раунда, который продолжался два часа и 54 минуты, завершился со счетом 7:5, 4:6, 6:3 в пользу Хачанова.
Карен десять раз подал навылет, совершил три двойных ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 16.
На счету Роберто три эйса, две двойных ошибки и два реализованных брейка при трех попытках.
В следующей стадии турнира россиянин встретится с победителем матча Андрей Рублев (Россия) - Йосихито Нисиока (Япония).
источник: «Советский спорт»