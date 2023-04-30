ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Хачанов победил Баутиста-Агута и вышел в четвертый круг турнира в Мадриде

Россиянин может сыграть с соотечественником в следующем матче.
Хачанов победил Баутиста-Агута и вышел в четвертый круг турнира в Мадриде
30 апреля 2023 15:07
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Российский теннисист Карен Хачанов преодолел барьер третьего круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

Отметим, что 27-летний спортсмен сегодня нанес поражение испанцу Роберто Баутиста-Агуту.

Матч третьего раунда, который продолжался два часа и 54 минуты, завершился со счетом 7:5, 4:6, 6:3 в пользу Хачанова.

Карен десять раз подал навылет, совершил три двойных ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 16.

На счету Роберто три эйса, две двойных ошибки и два реализованных брейка при трех попытках.

В следующей стадии турнира россиянин встретится с победителем матча Андрей Рублев (Россия) - Йосихито Нисиока (Япония).

источник: «Советский спорт»
Рублев нанес поражение Нисиоке и сыграет с Хачановым в матче четвертого круга турнира в Мадриде
Матч длился 1 час и 25 минут.
30.04.2023 15:21
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Хачанов победил Баутиста-Агута и вышел в четвертый круг турнира в Мадриде
Хачанов победил Баутиста-Агута и вышел в четвертый круг турнира в Мадриде
Россиянин может сыграть с соотечественником в следующем матче.
30.04.2023 15:07
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Касаткина вышла в четвертый круг турнира в Мадриде, обыграв Цуренко
Касаткина вышла в четвертый круг турнира в Мадриде, обыграв Цуренко
Соперница россиянки занимает 77-е место в мировом рейтинге.
30.04.2023 13:43
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Мирра Андреева: давление будет на Соболенко, это ей играть с 16-летней девочкой
Россиянка установила рекорд WTA.
30.04.2023 11:45
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Павлюченкова в паре с Рыбакиной снялись с турнира в Мадриде 
Причины отказа спортсменок от участия в соревновании не сообщаются. 
29.04.2023 20:11
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Сизикова в паре с Калашниковой пробились во второй крут турнира в Мадриде
Теннисистки провели на корте 1 час и 27 минут.
29.04.2023 19:15
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Андреева победила Линетт и вышла в четвертый круг турнира в Мадриде
Российская теннисистка отдала лишь шесть геймов в двух сетах.
29.04.2023 18:18
Теннис
автор: Александр Евграфов
Карацев вслед за Сафиуллиным вышел в третий круг турнира в Мадриде
Россиянин обыграл Ботика Ван Де Зандсхульпа.
29.04.2023 16:45
Теннис
автор: Александр Шульгин
Сафиуллин обыграл Пола и вышел в третий круг турнира в Мадриде
Россиянин одержал победу в двух сетах.
29.04.2023 16:25
Теннис
автор: Александр Шульгин
Самсонова обыграла Остапенко и вышла в четвертый круг турнира в Мадриде
Самсонова обыграла Остапенко и вышла в четвертый круг турнира в Мадриде
Соперница россиянки занимает 22-е место в рейтинге WTA.
29.04.2023 15:39
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика