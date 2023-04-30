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Кудерметова вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде, где встретится с Касаткиной 

В третьем круге 26-летняя спортсменка одолела россиянку Анастасию Потапову. 
30 апреля 2023 17:35
автор: Глеб Шевяков

Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над своей соотечественницей Анастасией Потаповой в третьем круге «Мастерса» в Мадриде.

Отметим, что встреча длилась 1 час, 54 минуты и завершилась со счетом 7:6, 6:2 в пользу 13-й ракетки мира.

Победительница три раза подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11-и.

На счету соперницы – два эйса, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Добавим, что в следующем раунде Кудерметова снова сыграет с представительницей России Дарьей Касаткиной.

источник: «Советский спорт»
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