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Баутиста-Агут обвинил Хачанова в нечестной игре после поражения на турнире в Мадриде 

Испанский спортсмен считает, что россиянин намеренно проигнорировал ошибку судьи. 
Баутиста-Агут обвинил Хачанова в нечестной игре после поражения на турнире в Мадриде 
30 апреля 2023 18:52
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

25-я ракетка мира Роберто Баутиста-Агут упрекнул своего соперника, российского теннисиста Карена Хачанова за его поведение в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

Отметим, что 27-летний россиянин обыграл испанца со счетом 7:5, 4:6, 6:3.

Во время первого сета линейный судья увидел аут после подачи Роберто, что оказалось ошибкой. Это стало ясно после просмотра повтора, вследствие чего испанский теннисист высказал свое недовольство Хачанову лично, так как был уверен, что россиянин специально проигнорировал ошибку арбитра.

После своего поражения Баутиста-Агут снова обвинил Хачанова, заявляя, что он поступил так умышленно. На что российский спортсмен ответил, что никогда не жульничал против испанца.

Добавим, что на следующей стадии турнира Хачанов проведет матч против своего соотечественника Андрея Рублева.

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