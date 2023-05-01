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Александрова вышла в четвертый круг турнира в Мадриде, где сыграет с первой ракеткой мира Швентек

Российская теннисистка в трех сетах победила китаянку Чжэн Циньвэнь.
Александрова вышла в четвертый круг турнира в Мадриде, где сыграет с первой ракеткой мира Швентек
01 мая 2023 00:02
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвертый круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде.

В матче третьего круга она победила китаянку Чжэн Циньвэнь. Игра, которая продолжалась 2 часа 33 минуты, завершилась со счетом 5:7, 6:4, 6:2 в пользу россиянки.

На счету россиянки восемь эйсов, четыре двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 13. Ее соперница 10 раз подала на вылет, совершила семь двойных ошибок и реализовала три брейка из девяти.

Соперницей Александровой в четвертом круге станет первая ракетка мира Ига Швентек из Польши.

источник: «Советский спорт»
Александрова вышла в четвертый круг турнира в Мадриде, где сыграет с первой ракеткой мира Швентек
Александрова вышла в четвертый круг турнира в Мадриде, где сыграет с первой ракеткой мира Швентек
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