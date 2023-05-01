Самсонова выбыла из розыгрыша турнира в Мадриде, проиграв Бегу в матче четвертого круга

Российская теннисистка Людмила Самсонова потерпела поражение от представительницы Румынии Ирины-Камелии Бегу в четвертом круге турнира категории WTA-1000 в Мадриде.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу 38-й ракетки мира.

Победительница трижды подала навылет, совершила две двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

На счету россиянки ни одного эйса, три двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Добавим, что на следующей стадии турнира Бегу сыграет с победительницей пары Паула Бадоса – Мария Саккари.