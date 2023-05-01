Медведев победил Шевченко и вышел в четвертый круг турнира в Мадриде

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг турнира серии «Мастерс» в Мадриде с призовым фондом более 7,7 млн евро.

В матче третьего круга Медведев победил своего соотечественника Александра Шевченко со счетом 4:6, 6:1, 7:5. Теннисисты провели на корте 2 часа 42 минуты.

На счету Медведева четыре эйса, шесть двойных ошибок, 6 реализованных из 14 брейк-пойнтов, у его соперника два эйса, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

В четвертом круге Медведев сыграет с победителем матча между австралийцем Алексом де Минауром и россиянином Асланом Карацевым.