Андреева не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в Мадриде, проиграв Соболенко

Российская теннисистка Мирра Андреева потерпела поражение от представительницы Белоруссии Арины Соболенко (3:6, 1:6) в матче четвертого круга турнира в Мадриде.

Отметим, что встреча продолжалась 1 час 13 минут. На счету 16-летней россиянки два эйса, четыре двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух. Ее соперница оформила три подачи навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала пять брейков из 13.

В четвертьфинале Соболенко сыграет с Маяр Шериф из Египта.