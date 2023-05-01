Кудерметова победила Касаткину и вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова оказалась сильнее соотечественницы Дарьи Касаткиной в матче 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде. Встреча завершилась со счетом 7:5, 1:6, 7:6 (7:2) в пользу 13-й ракетки мира.

Кудерметова два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. В активе Касаткиной – один эйс, три двойных ошибки и реализовано шесть брейк-пойнтов из 15.

За выход в полуфинал турнира Кудерметова поборется с победителем пары Джессика Пегула (США) – Мартина Тревизан (Италия).