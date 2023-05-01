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Кудерметова победила Касаткину и вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

Встреча продолжалась 2 часа 55 минут.
Кудерметова победила Касаткину и вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде
01 мая 2023 19:39
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Вероника Кудерметова оказалась сильнее соотечественницы Дарьи Касаткиной в матче 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде. Встреча завершилась со счетом 7:5, 1:6, 7:6 (7:2) в пользу 13-й ракетки мира.

Кудерметова два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. В активе Касаткиной – один эйс, три двойных ошибки и реализовано шесть брейк-пойнтов из 15.

За выход в полуфинал турнира Кудерметова поборется с победителем пары Джессика Пегула (США) – Мартина Тревизан (Италия).

источник: «Советский спорт»
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