«Это как гвоздь попал под кувалду». Чесноков - о поражении Андреевой от Соболенко

Бывший теннисист Андрей Чесноков высказался о поражении россиянки Мирры Андреевой от представительницы Белоруссиии Арины Соболенко (3:6, 1:6) в матче 4-го круга турнира в Мадриде

«Андреевой тяжело было играть против Соболенко. Это не то, что гвоздь попал под молоток, а, я бы сказал, под кувалду», - приводит слова Чеснокова ТАСС.

Отметим, что встреча продолжалась 1 час 13 минут. На счету 16-летней россиянки два эйса, четыре двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух. Ее соперница оформила три подачи навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала пять брейков из 13.

В четвертьфинале Соболенко сыграет с Маяр Шериф из Египта.