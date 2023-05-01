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«Это как гвоздь попал под кувалду». Чесноков - о поражении Андреевой от Соболенко

Россиянка уступила своей сопернице на турнире в Мадриде.
01 мая 2023 22:05
автор: Степан Шереметьев

Бывший теннисист Андрей Чесноков высказался о поражении россиянки Мирры Андреевой от представительницы Белоруссиии Арины Соболенко (3:6, 1:6) в матче 4-го круга турнира в Мадриде

«Андреевой тяжело было играть против Соболенко. Это не то, что гвоздь попал под молоток, а, я бы сказал, под кувалду», - приводит слова Чеснокова ТАСС.

Отметим, что встреча продолжалась 1 час 13 минут. На счету 16-летней россиянки два эйса, четыре двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух. Ее соперница оформила три подачи навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала пять брейков из 13.

В четвертьфинале Соболенко сыграет с Маяр Шериф из Египта.

источник: ТАСС
«Это как гвоздь попал под кувалду». Чесноков - о поражении Андреевой от Соболенко
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