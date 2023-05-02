Александрова проиграла Свентек в матче четвертого круга турнира в Мадриде

Российская теннисистка Екатерина Александрова потерпела поражение от первой ракетки мира Иги Свентек в матче четвертого круга турнира в Мадриде.

Отметим, что встреча продолжалась 2 часа 27 минут и завершилась победой польской спортсменки со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 6:3.

В прошедшей игре россиянка оформила шесть эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трех. У ее соперницы три подачи навылет, две двойных и пять реализованных брейков из шести.

В четвертьфинале турнира Свентек встретится с хорваткой Петрой Мартич.