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Александрова проиграла Свентек в матче четвертого круга турнира в Мадриде

Россиянка не смогла выйти в 1/4 финала соревнований.
Александрова проиграла Свентек в матче четвертого круга турнира в Мадриде
02 мая 2023 02:18
автор: Сергей Иванов
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Екатерина Александрова потерпела поражение от первой ракетки мира Иги Свентек в матче четвертого круга турнира в Мадриде.

Отметим, что встреча продолжалась 2 часа 27 минут и завершилась победой польской спортсменки со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 6:3.

В прошедшей игре россиянка оформила шесть эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трех. У ее соперницы три подачи навылет, две двойных и пять реализованных брейков из шести.

В четвертьфинале турнира Свентек встретится с хорваткой Петрой Мартич.

источник: «Советский спорт»
Александрова проиграла Свентек в матче четвертого круга турнира в Мадриде
Александрова проиграла Свентек в матче четвертого круга турнира в Мадриде
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