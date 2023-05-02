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Кудерметова отреагировала на претензии по поводу логотипа на форме

Теннисистка является дочерью экс-форварда «Ак Барса» Эдуарда Кудерметова.
02 мая 2023 09:34
автор: Александр Поволоцкий

Вероника Кудерметова ответила на претензии по поводу игры в форме с логотипом российской компании.

Напомним, что теннисистка выступает на турнире в Мадриде. На форме Вероники присутствует логотип «Татнефти».

«Пoмню, что на Уимблдоне нельзя играть сo значком из Рoссии. Сейчас я не нарушaю правил, потому что вышло интeрвью, где рассказали, что нaм разрешено или не разрешено испoльзовать. Если что-то изменится, будeм принимать меры. На дaнный момент я могу нoсить этот логотип, и я сдeлала это», — приводит The Guardian слова Кудерметовой.

Отметим, что накануне Вероника вышла в четвертьфинал турнира, обыграв соотечественницу Дарью Касаткину со счетом 7:5, 1:6, 7:6 (7:2).

источник: The Guardian
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