Джокович сможет принять участие в US Open

Сербский теннисист Новак Джокович сможет сыграть на Открытом чемпионате США.

Отметим, что 35-летний теннисист был вынужден пропустить турнир в прошлом году из‑за отказа от вакцинации. Джоковичу запретили во въезде в страну соответствии с правилами Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, требования по обязательной прививки от коронавируса, перестанут действовать в США 11 мая.

Добавим, что Новак является трехкратным победителем US Open.