Хачанов обыграл Рублева и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде

Завершился матч четвертого круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде между россиянами Кареном Хачановым и Андреем Рублевым.

Игра продолжалась 1 час и 44 минуты. Хачанов одержал победу со счетом 7:6 (10:8), 6:4.

Карен пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из пяти.

На счету Рублева - семь эйсов, три двойных ошибки. Андрей не смог реализовать единственный брейк.

За выход в полуфинал соревнования Хачанов сыграет с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) - Александр Зверев (Германия).

Отметим, что Карен и Андрей вместе выступают в парном разряде. Завтра российский дуэт сыграет в четвертьфинале против пары Джейми Маррей (Великобритания)/Майкл Винус(Новая Зеландия).