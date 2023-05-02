Хачанов рассказал, как они с Рублевым будут играть пару на следующий день после очного поединка

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Карен Хачанов считает поделился ожиданиями от выступления в парном разряде с Андреем Рублевым на турнире в Мадриде после очного поединка в рамках одиночных соревнований.

«Легко ли будет перестроиться на турнир в парном разряде? Надеюсь. Надеюсь, завтра он будет со мной играть - нужно спросить.

Этот матч окончен. Может быть, нужно время, чтобы все это переработать. В Монте-Карло было так же: мы играли пару, уступили в борьбе, а потом он меня обыграл. Но через день уже все нормально», - приводит слова спортсмена Sports.ru.

Напомним, встреча между россиянами продолжалась 1 час и 44 минуты. Хачанов одержал победу со счетом 7:6 (10:8), 6:4.

За выход в полуфинал соревнования Карен сыграет с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) - Александр Зверев (Германия).

Завтра российский дуэт сыграет в четвертьфинале против пары Джейми Маррей (Великобритания)/Майкл Винус(Новая Зеландия).