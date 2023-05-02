Карацев рассказал, за счет чего победил Медведева на «Мастерсе» в Мадриде

Российский теннисист Аслан Карацев дал комментарий на корте после победы над соотечественник Даниилом Медведемым (7:6 (7:1), 6:4) в четвертом круге «Мастерса» в Мадриде.

«Чувствую себя превосходно. Мне нужно сохранять концентрацию в каждом матче, поэтому я буду готовым к следующему сопернику. Когда играешь против топ-теннисистов, концентрации требуется еще больше, до такой степени, что забываешь о счете. Нужно быть морально стойким и, мне кажется, я справляюсь. Прошлый год у меня не задался, было тяжело. Сейчас я доволен своей игрой», - сказал Карацев.

Российский теннисист вышел в четвертьфинал «Мастерса», в котором сыграет с победителем матча Тэйлор Фритц (США) - Чичень Чжан (Китай).