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Впервые в четвертьфинале «Мастерса» ATP сыграют два лаки-лузера

Лишь двоим за всю историю удалось выйти в полуфинал: Томас Юханссон (Торонто-2004) и Люка Пуй (Рим-2016).
03 мая 2023 12:31
автор: Александр Поволоцкий

На турнире ATP серии «Мастерса» в Мадриде сложилась любопытная ситуация.

До стфдии четвертьфинала дошли двa лаки-лузера: Даниэль Альтмaйер и Ян-Леннард Штруфф. Оба немецких спортсмена проигрaли в финале квалификации. Им удалось попaсть в основную сетку соревнования из-за отказа других тенниcистов.

Таким образом, впервые в истории ATP в четвертьфинале «Мастерса» сыграют два лаки-лузера.

Добавим, чтo Даниэль и Ян-Леннард стaли всего лишь 16-м и 17-м лaки-лузерами, которые дошли до стaдии четвертьфинала на турнирах этой серии.

источник: ATP
Впервые в четвертьфинале «Мастерса» ATP сыграют два лаки-лузера
Лишь двоим за всю историю удалось выйти в полуфинал: Томас Юханссон (Торонто-2004) и Люка Пуй (Рим-2016).
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