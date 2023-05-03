Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Мадриде, обыграв Пегулу

Российская теннисистка Вероника Кудерметова нанесла поражение американке Джессике Пегуле в четвертьфинале турнира WTA в испанском Мадриде.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 0:6, 6:4 в пользу 13-й ракетки мира.

Кудерметова три раза подала навылет, допустила четыре двойных ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти.

В активе Пегулы - четыре эйса, три двойных ошибки и реализовано семь брейк-пойнтов из 12.

За выход в финал соревнования Кудерметова поборется с победительницей встречи Ига Свентек (Польша) - Петра Мартич (Хорватия).