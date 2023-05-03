Алькарас прокомментировал свою победу над Хачановым

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал свою победу в 1/4 финала турнира в Мадриде над россиянином Кареном Хачановым.
«Это было довольно сложно, включая первый сет. Но во втором у меня были реальные проблемы. Мне было очень трудно вернуться в него, и у соперника были все шансы выиграть вторую партию», - приводит слова испанца пресс-служба АТР.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу Алькараса.
Хачанов один раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнта из пяти.
В активе Карлоса - пять эйсов, одна двойная ошибка и реализованы три брейк-пойнта из шести.
За выход в финал Алькарас поборется с победителем пары Даниэль Альтмайер (Германия) - Борна Чорич (Хорватия).
источник: ATP