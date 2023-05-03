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Алькарас прокомментировал свою победу над Хачановым

Россиянин мог переломить ход матча, но упустил большое преимущество во втором сете.
03 мая 2023 20:09
автор: Александр Шульгин

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал свою победу в 1/4 финала турнира в Мадриде над россиянином Кареном Хачановым.

«Это было довольно сложно, включая первый сет. Но во втором у меня были реальные проблемы. Мне было очень трудно вернуться в него, и у соперника были все шансы выиграть вторую партию», - приводит слова испанца пресс-служба АТР.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу Алькараса.

Хачанов один раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнта из пяти.

В активе Карлоса - пять эйсов, одна двойная ошибка и реализованы три брейк-пойнта из шести.

За выход в финал Алькарас поборется с победителем пары Даниэль Альтмайер (Германия) - Борна Чорич (Хорватия).

источник: ATP
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