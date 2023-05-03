Соперницей Кудерметовой в полуфинале турнира в Мадриде станет первая ракетка мира Швентек

Первая ракетка мира Ига Швентек в четвертьфинале турнира в Мадриде обыграла представительницу Хорватии Петру Мартич и вышла в полуфинал соревнований.

Встреча продолжалась всего один час и десять минут и завершилась победой полячки со счетом 6:0, 6:3. Швентек один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырех.

На счету Мартич один эйс, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейка при одной попытке.

В полуфинале Швентек сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой. обыгравшей американку Джессику Пегулу.