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Соперницей Кудерметовой в полуфинале турнира в Мадриде станет первая ракетка мира Швентек

Россиянке предстоит тяжелейшая битва за выход в финал.
Соперницей Кудерметовой в полуфинале турнира в Мадриде станет первая ракетка мира Швентек
03 мая 2023 22:48
автор: Александр Шульгин
автор фото: Getty Images

Первая ракетка мира Ига Швентек в четвертьфинале турнира в Мадриде обыграла представительницу Хорватии Петру Мартич и вышла в полуфинал соревнований.

Встреча продолжалась всего один час и десять минут и завершилась победой полячки со счетом 6:0, 6:3. Швентек один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырех.

На счету Мартич один эйс, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейка при одной попытке.

В полуфинале Швентек сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой. обыгравшей американку Джессику Пегулу.

источник: «Советский спорт»
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