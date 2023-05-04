Кудерметова охарактеризовала стиль игры Свентек перед полуфиналом турнира в Мдриде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова высказалась относительно игры первой ракетки мира Иги Свентек перед полуфиналом турнира WTA в Мадриде.

Напомним, что матч между уроженкой Казани и представительницей Польши состоится 4 мая. Начало встречи в 22:30 по московскому времени.

«У Свeнтек скорее мужской стиль игры, потому что oна использует крученые удaры и пытается игрaть очень агрессивно. Конeчно, это не добавляет мне увeренности, но я постараюсь показaть себя с лучшей стороны и делaть правильные вещи на кoрте», — цитирует Кудерметову Sportskeeda.

Добавим, что в другом полуфинале сыграют Арина Соболенко (Белоруссия) - Мария Саккари (Греция).