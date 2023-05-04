Карацев победил китайца Чжана и впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса»

Российский теннисист Аслан Карацев в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде победил китайца Чиченя Чжана со счетом 7:6 (7:3), 6:4.

По ходу матча Карацев шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и взял один брейк, имея две возможности выиграть гейм на чужой подаче.

На счету его соперника четыре эйса, две двойные и ни одного реализованного брек-поинта из трех.

Карацев впервые в своей карьере вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс», в нем он сыграет с победителем матча между немецем Яном-Леннардом Штруффом и греком Стефаносом Циципасом.