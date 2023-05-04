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«Продолжал работать, чтобы поверить в себя». Карацев - о первом выходе в полуфинал «Мастерса»

Россиянин поднимется на 70 строчек в мировом рейтинге.
04 мая 2023 16:44
автор: Александр Поволоцкий

Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал свой первый выход в полуфинал турнира ATP серии «Мастерс».

Напомним, что сегодня спортсмен нанес поражение китайцу Чиченя Чжана на соревновании в Мадриде.

«Начал год в топ-100 рейтинга, а затем опустился в район 120-го места. Проиграл несколько матчей, но просто продолжал работать, чтобы поверить в себя. За мной стоит команда, которая всегда меня поддерживает и верит в меня. Это очень важно», — заявил Карацев после матча.

Добавим, что в полуфинале Карацев сыграет с победителем встречи Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Стефанос Циципас (Греция).

источник: «Советский спорт»
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