Карацев стал вторым квалифаером в истории турнира в Мадриде, вышедшим в полуфинал

Российский теннисист Аслан Карацев впервые в карьере вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс».

Сегодня спортсмен, занимающий 121-е место в рейтинге ATP, обыграл в матче 1/4 финала Чжичжэня Чжана из Китая.

Таким образом, Аслан стал вторым теннисистом в истории турнира в Мадриде, который вышел в полуфинал, пробившись в основную сетку через квалификацию. В 2002 году подобное достижение покорилось французу Фабриса Санторо.

Добавим, что в онлайн-рейтинге ATP Карацев поднялся на 51-ю строчку.