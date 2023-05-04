Янчук заявил, что Карацев вновь заявил о себе выходом в полуфинал турнира в Мадриде

Известный советский теннисист Виктор Янчук поделился мнением о выходе россиянина Аслана Карацева в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

«На какой-то период Карацев пропал из виду, потому что оказался в тени. Однако сейчас Аслан снова заявил о себе. Прекрасно, что это случилось в начале игрового сезона. Теперь можно ожидать от россиянина новых громких побед. Это волевой боец с поставленным ударом. Когда он находится в хорошей форме, он способен противостоят теннисистам высшего класса. Он заслужил победу над китайским соперником», — приводит слова Янчука «Чемпионат».

Добавим, что ранее в матче 1/4 финала соревнований Карацев одержал победу над представителем Китая Чжан Чжичжэнем сто счетом 7:6, 6:4.