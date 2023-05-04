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Соболенко обыграла Саккари и вышла в финал «Мастерса» в Мадриде, где может сыграть с Кудерметовой

Первый полуфинал длился 1 час 26 минут.
Соболенко обыграла Саккари и вышла в финал «Мастерса» в Мадриде, где может сыграть с Кудерметовой
04 мая 2023 18:36
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в полуфинале «Мастерса» в Мадриде победила гречанку Марию Саккари со счетом 6:4, 6:1.

Соболенко по ходу матча четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-поинта из десяти.

На счету Саккари два эйса, шесть двойных и один брейк при шести возможностях выиграть гейм на чужой подаче.

Напомним, что во втором полуфинале сыграют россиянка Вероника Кудерметова и полячка Ига Швентек, девушки выйдет на корт в 22:30 мск.

источник: «Советский спорт»
Соболенко обыграла Саккари и вышла в финал «Мастерса» в Мадриде, где может сыграть с Кудерметовой
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