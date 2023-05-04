Хачанов и Рублев вышли в финал парного турнира серии «Мастерс» в Мадриде

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев победили в полуфинале парной сетки сальвадорца Марсело Аревало и представителя Нидерландов Жан-Жюльена Роже со счетом 6:4, 6:4.

Матч длился 1 час 13 минут.

По его ходу россияне подали два эйса, не допустили ни одной двойной ошибки и сделали два брейка, имея пять возможностей выиграть гейм на подаче соперников.

На их счету две подачи навылет и три нереализованных брейк-поинта при отсутствии двойных ошибок.

Добавим, что соперниками Хачанова и Рублева по финале будут Рохан Бопанна из Индии и Мэттью Эбден из Австралии.