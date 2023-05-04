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Соболенко отреагировала на свой выход в финал турнира в Мадриде 

24-летняя спортсменка уверена, что провела лучший матч в соревновании, одолев Марию Саккари на стадии полуфинала.
04 мая 2023 20:59
автор: Глеб Шевяков

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась мнением о своей победе в полуфинальном матче грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

«Признаюсь, что это мой любимый грунтовый турнир. Я получаю удовольствие, выступая здесь и мне комфортно играть на этом корте. Мне вновь очень хочется стать чемпионкой в этом месте. В Мадриде. Мне кажется, что я сыграла свой лучший матч в этом розыгрыше. Я знала, что мне достался неуступчивый соперник, но это не остановило меня. я счастлива, что смогла показать высокий уровень игры и принимала верные решения по ходу матча», — заявила Соболенко на пресс-конференции.

Напомним, что Соболенко встретится может встретиться в финале с российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой в том случае, если той удастся обыграть представительницу Польшы Игу Швентек. Начало матча – 22:30 мск.

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