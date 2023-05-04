«Все нужно выигрывать самому». Карацев – о своем выступлении на турнире в Мадриде

Российский теннисист Аслан Карацев поделился мнением о своем выступлении на грунтовом турнире серии «Мастерс», который проходит в Мадриде.

Отметим, что ранее 121-я ракетка мира одержал победу над представителем Китая Чеченем Чажном со счетом 7:6, 6:4 и вышел в полуфинал соревнований.

«Мне нравится моя нынешняя форма, удалось вернуться на топ-уровень. Неплохо выступаю и замечательно себя чувствую. Начинал с квалификационных матчей, каждая следующая игра сложнее предыдущей, поэтому ты всегда должен быть готов психологически. Соперники не дарят очки, все нужно выигрывать самому. Теперь важно - восстановиться», — приводит слова Карацева пресс-служба ATP.

Добавим, что на стадии 1/2 финала турнира серии «Мастерс» Карацеву предстоит встретиться с победителем пары Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Стефанос Циципас (Греция).