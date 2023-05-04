Штруфф одержал победу над Циципасом и стал соперником Карацева по полуфиналу турнира в Мадриде

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса в четвертьфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

Отметим, что встреча продолжалась 2 часа 32 минуты и завершилась победой 65-й ракетки мира со счетом 7:6 (7:5), 5:7, 6:3.

В прошедшей игре Штруфф оформил 14 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал свой единственный заработанный брейк-пойнт. У Циципаса 11 подач навылет, одна двойная и один реализованный брейк из десяти.

В полуфинале немецкий спортсмен сыграет с россиянином Асланом Карацевым.