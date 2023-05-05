Кудерметова проиграла Свентек и не смогла выйти в финал турнира в Мадриде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова потерпела поражение от первой ракетки мира Иги Свентек в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

Отметим, что встреча продолжалась 1 час 20 минут и завершилась победой польской спортсменки со счетом 6:1, 6:1.

В прошедшей игре россиянка оформила один эйс, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из пяти. У ее соперницы пять реализованных брейков из 12. При этом полячка не допустила двойные ошибки и не сделала ни одной подачи навылет.

В финале турнира Свентек сыграет с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко.