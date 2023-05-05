ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Надаль пропустит пятый подряд турнир серии «Мастерс»

Соревнования в Риме пройдут с 10 по 21 мая.
Надаль пропустит пятый подряд турнир серии «Мастерс»
05 мая 2023 19:00
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Испанский теннисист, экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль снялся с «Мастерса» в Риме.

Об этом 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» написал на своей странице в соцсети.

Отметим, что Надаль не сыграл ни одного турнира в сезоне на грунте. Кроме того, Рафаэль пропустил все соревнования серии «Мастерс».

«Заметил улучшeние в последние несколько днeй, прошло много месяцeв без возможности тренироваться на высоком уровне, и процeсс реадаптации имеет свои срoки, и у меня нет выбoра, кроме как принять их и продолжать работать», — написал испанец.

Надаль получил трaвму во время матча с Маккензи Макдональдом из США во вторoм круге Открытого чемпионата Австралии. С тех пор Надаль нe выходил на корт.

источник: «Советский спорт»
Надаль пропустит пятый подряд турнир серии «Мастерс»
Надаль пропустит пятый подряд турнир серии «Мастерс»
Соревнования в Риме пройдут с 10 по 21 мая.
05.05.2023 19:00
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Кудерметова проиграла Свентек и не смогла выйти в финал турнира в Мадриде
Кудерметова проиграла Свентек и не смогла выйти в финал турнира в Мадриде
Россиянка уступила своей сопернице в двух сетах.
05.05.2023 01:23
Теннис
автор: Сергей Иванов
Штруфф одержал победу над Циципасом и стал соперником Карацева по полуфиналу турнира в Мадриде
Штруфф одержал победу над Циципасом и стал соперником Карацева по полуфиналу турнира в Мадриде
Игра между немцем и россиянином состоится 5 апреля.
04.05.2023 23:56
Теннис
автор: Сергей Иванов
«Все нужно выигрывать самому». Карацев – о своем выступлении на турнире в Мадриде
29-летний спортсмен впервые вышел в полуфинал турнира ATP серии «Мастерс».
04.05.2023 23:27
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Соболенко отреагировала на свой выход в финал турнира в Мадриде 
Соболенко отреагировала на свой выход в финал турнира в Мадриде 
24-летняя спортсменка уверена, что провела лучший матч в соревновании, одолев Марию Саккари на стадии полуфинала.
04.05.2023 20:59
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Хачанов и Рублев вышли в финал парного турнира серии «Мастерс» в Мадриде
Хачанов и Рублев вышли в финал парного турнира серии «Мастерс» в Мадриде
Россияне победили соперников из Сальвадора и Нидерландов.
04.05.2023 19:58
Теннис
автор: Максим Скороходов
Соболенко обыграла Саккари и вышла в финал «Мастерса» в Мадриде, где может сыграть с Кудерметовой
Соболенко обыграла Саккари и вышла в финал «Мастерса» в Мадриде, где может сыграть с Кудерметовой
Первый полуфинал длился 1 час 26 минут.
04.05.2023 18:36
Теннис
автор: Максим Скороходов
Янчук заявил, что Карацев вновь заявил о себе выходом в полуфинал турнира в Мадриде
На стадии четвертьфинала российский спортсмен одолел китайского теннисиста Чжан Чжичжэня.
04.05.2023 17:27
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Карацев стал вторым квалифаером в истории турнира в Мадриде, вышедшим в полуфинал
За выход в финал он сразится с Яном-Леннардом Штруффом или Стефаносом Циципасом.
04.05.2023 16:59
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
«Продолжал работать, чтобы поверить в себя». Карацев - о первом выходе в полуфинал «Мастерса»
«Продолжал работать, чтобы поверить в себя». Карацев - о первом выходе в полуфинал «Мастерса»
Россиянин поднимется на 70 строчек в мировом рейтинге.
04.05.2023 16:44
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика