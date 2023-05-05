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Карацев выиграл первый сет у Штруффа в полуфинале турнира в Мадриде

Россиянин близок к тому, чтобы выйти в финал соревнований.
Карацев выиграл первый сет у Штруффа в полуфинале турнира в Мадриде
05 мая 2023 21:53
автор: Сергей Иванов
автор фото: Getty Images

Российский теннисист Аслан Карацев находится в шаге от выхода в финал турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

Отметим, что 121-я ракетка мира выиграл первый сет в матче с представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом со счетом 6:4.

В данный момент россиянин реализовал два брейк-пойнта из пяти. При этом у него ни одной подачи навылет и ни одной двойной ошибки. Его соперник оформил шесть эйсов, допустил две двойные и реализовал один брейк из двух.

В случае выхода в финал Карацев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

источник: «Советский спорт»
Карацев выиграл первый сет у Штруффа в полуфинале турнира в Мадриде
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