Карацев выиграл первый сет у Штруффа в полуфинале турнира в Мадриде

Российский теннисист Аслан Карацев находится в шаге от выхода в финал турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

Отметим, что 121-я ракетка мира выиграл первый сет в матче с представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом со счетом 6:4.

В данный момент россиянин реализовал два брейк-пойнта из пяти. При этом у него ни одной подачи навылет и ни одной двойной ошибки. Его соперник оформил шесть эйсов, допустил две двойные и реализовал один брейк из двух.

В случае выхода в финал Карацев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.