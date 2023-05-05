Карацев уступил Штруффу во втором сете полуфинального матча турнира в Мадриде 

Российский теннисист Аслан Карацев проиграл второй сет немцу Яну-Леннарду Штруффу в матче 1/2 финала турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

Отметим, что второй сет завершился со счетом 6:3 в пользу соперника россиянина.

Таким образом, по итогам двух сетов счет стал 1:1. Напомним, что первый сет игры Карацев выиграл со счетом 6:4.

В данный момент на счету 121-й ракетки мира – девять подач навылет, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырех.

Немецкий соперник сделал один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

Добавим. что в случае победы Карацев выйдет в финал турнира, где встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.