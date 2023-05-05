Карацев не смог выйти в финал турнира в Мадриде, проиграв Штруффу

Российский теннисист Аслан Карацев потерпел поражение от представителя Германии Яна-Леннарда Штруффа в матче 1/2 финала турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу немецкого спортсмена.

Победитель 15 раз подал навылет, совершил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти.

На счету 29-летнего россиянина три эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Добавим, что в финальном матче турнира Штруфф встретится с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.