Аманда Анисимова приняла решение приостановить карьеру из-за психического состояния 

Американская теннисистка Аманда Анисимова призналась, что столкнулась с проблемами с психическим здоровьем, поэтому вынуждена взять перерыв в спортивной карьере.

«Привет, ребята. Хотела рассказать вам о своих будущих планах. С лета прошлого года мне приходится бороться со своим психическим здоровьем и выгоранием. Выступать на соревнованиях в таком состоянии просто невыносимо. Сейчас для меня самое важное это психическое состояние и небольшой перерыв. Я пыталась переступить этот этап из-за всех сил. Благодарю всех за заботу и постоянную поддержку, – заявила Анисимова в своих соцсетях.

Напомним, что Анисимова дважды становилась победительницей турниров категории WTA. В прошлом году она стала чемпионкой в Мельбурне, а в 2019-м году - в Боготе.