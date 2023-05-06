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Алькарас назвал себя главным фаворитом «Ролан Гаррос»

Испанец считает, что сможет побороться за победу на турнире серии «Большого шлема».
06 мая 2023 11:58
автор: Александр Кожевников

Испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что считает себя фаворитом предстоящего Открытого чемпионата Франции.

– Есть Циципас, Джокович. Если сможет сыграть Надаль, то это всегда будет именно его турнир. Но я бы поставил себя на первое место в списке фаворитов, – приводит слова Алькараса Marca.

Ранее Алькарас вышел в финал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде. В полуфинале испанский теннисист обыграл хорвата Борну Чорича (6:4, 6:3). В финале Алькарасу будет противостоять немецкий спортсмен Ян-Леннард Штруфф, обыгравший в полуфинале турнира россиянина Аслана Карацева.

Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 22 мая по 11 июня 2023 года.

источник: Marca
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