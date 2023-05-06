Денис Шаповалов снялся с турнира в Риме

Канадский теннисист Денис Шаповалов снялся с турнира серии «Мастерс» в Риме, сообщает Punto de Break.

Игрок не сообщил детали о причинах отказа от участия в турнире, однако предполагается, что речь идёт о травме.

Вместо Шаповалова в основную сетку попал французский теннисист Жереми Шарди. Следующим в очереди среди потенциальных участников основной сетки турнира является Стэн Вавринка.

На турнире серии «Мастерс» в Мадриде Денис Шаповалов уступил на стадии второго круга китайскому теннисисту Чжан Чжичженю (7:6, 4:6, 6:7).

Ранее с турнира в Риме снялся испанский теннисист Рафаэль Надаль. Соревнования пройдут с 10 по 21 мая.