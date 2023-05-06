ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Денис Шаповалов снялся с турнира в Риме

О причинах такого решения не сообщается.
06 мая 2023 12:53

Канадский теннисист Денис Шаповалов снялся с турнира серии «Мастерс» в Риме, сообщает Punto de Break.

Игрок не сообщил детали о причинах отказа от участия в турнире, однако предполагается, что речь идёт о травме.

Вместо Шаповалова в основную сетку попал французский теннисист Жереми Шарди. Следующим в очереди среди потенциальных участников основной сетки турнира является Стэн Вавринка.

На турнире серии «Мастерс» в Мадриде Денис Шаповалов уступил на стадии второго круга китайскому теннисисту Чжан Чжичженю (7:6, 4:6, 6:7).

Ранее с турнира в Риме снялся испанский теннисист Рафаэль Надаль. Соревнования пройдут с 10 по 21 мая.

источник: Punto de Break
Денис Шаповалов снялся с турнира в Риме
О причинах такого решения не сообщается.
06.05.2023 12:53
Теннис
Алькарас назвал себя главным фаворитом «Ролан Гаррос»
Испанец считает, что сможет побороться за победу на турнире серии «Большого шлема».
06.05.2023 11:58
Теннис
автор: Александр Кожевников
Аманда Анисимова приняла решение приостановить карьеру из-за психического состояния 
По словам 21-летней спортсменки, ее участие в теннисных турнирах в данный момент стало невыносимым.
05.05.2023 23:51
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Карацев не смог выйти в финал турнира в Мадриде, проиграв Штруффу
Карацев не смог выйти в финал турнира в Мадриде, проиграв Штруффу
Теннисисты провели на корте 2 часа и 17 минут.
05.05.2023 23:36
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Карацев уступил Штруффу во втором сете полуфинального матча турнира в Мадриде 
Карацев уступил Штруффу во втором сете полуфинального матча турнира в Мадриде 
Соперников ожидает третий сет.
05.05.2023 22:30
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Карацев выиграл первый сет у Штруффа в полуфинале турнира в Мадриде
Карацев выиграл первый сет у Штруффа в полуфинале турнира в Мадриде
Россиянин близок к тому, чтобы выйти в финал соревнований.
05.05.2023 21:53
Теннис
автор: Сергей Иванов
Алькарас стал финалистом турнира в Мадриде, победив Чорича
Алькарас стал финалистом турнира в Мадриде, победив Чорича
Испанский теннисист обыграл своего соперника в двух сетах.
05.05.2023 19:16
Теннис
автор: Артур Гичунцев
Надаль пропустит пятый подряд турнир серии «Мастерс»
Надаль пропустит пятый подряд турнир серии «Мастерс»
Соревнования в Риме пройдут с 10 по 21 мая.
05.05.2023 19:00
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Кудерметова проиграла Свентек и не смогла выйти в финал турнира в Мадриде
Кудерметова проиграла Свентек и не смогла выйти в финал турнира в Мадриде
Россиянка уступила своей сопернице в двух сетах.
05.05.2023 01:23
Теннис
автор: Сергей Иванов
Штруфф одержал победу над Циципасом и стал соперником Карацева по полуфиналу турнира в Мадриде
Штруфф одержал победу над Циципасом и стал соперником Карацева по полуфиналу турнира в Мадриде
Игра между немцем и россиянином состоится 5 апреля.
04.05.2023 23:56
Теннис
автор: Сергей Иванов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика