Денис Шаповалов снялся с турнира в Риме

Канадский теннисист Денис Шаповалов снялся с турнира серии «Мастерс» в Риме, сообщает Punto de Break.
Игрок не сообщил детали о причинах отказа от участия в турнире, однако предполагается, что речь идёт о травме.
Вместо Шаповалова в основную сетку попал французский теннисист Жереми Шарди. Следующим в очереди среди потенциальных участников основной сетки турнира является Стэн Вавринка.
На турнире серии «Мастерс» в Мадриде Денис Шаповалов уступил на стадии второго круга китайскому теннисисту Чжан Чжичженю (7:6, 4:6, 6:7).
Ранее с турнира в Риме снялся испанский теннисист Рафаэль Надаль. Соревнования пройдут с 10 по 21 мая.
источник: Punto de Break