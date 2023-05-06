Хачанов и Рублев стали победителями парного турнира серии «Мастерс» в Мадриде

Андрей Рублев и Карен Хачанов обыграли индийского теннисиста Рохана Бопанна и представителя Австралии Мэттью Абденна в финальном матче турнира парного разряда серии «Мастерс» в Мадриде.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 3:10 в пользу россиян.

Победители на двоих подали три раза навылет, совершили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт.

На счету их соперников четыре эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

Напомним, что в одиночном разряде соревнований Хачанов выбыл на стадии полуфинала, потерпев поражение от Яна-Леннарда Штруффа.