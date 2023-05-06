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Хачанов и Рублев стали победителями парного турнира серии «Мастерс» в Мадриде

Финальная встреча продолжалась 1 час 11 минут.
Хачанов и Рублев стали победителями парного турнира серии «Мастерс» в Мадриде
06 мая 2023 17:54
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Андрей Рублев и Карен Хачанов обыграли индийского теннисиста Рохана Бопанна и представителя Австралии Мэттью Абденна в финальном матче турнира парного разряда серии «Мастерс» в Мадриде.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 3:10 в пользу россиян.

Победители на двоих подали три раза навылет, совершили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт.

На счету их соперников четыре эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

Напомним, что в одиночном разряде соревнований Хачанов выбыл на стадии полуфинала, потерпев поражение от Яна-Леннарда Штруффа.

источник: «Советский спорт»
Хачанов и Рублев стали победителями парного турнира серии «Мастерс» в Мадриде
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Финальная встреча продолжалась 1 час 11 минут.
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