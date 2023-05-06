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Ольховский считает, что Рублев и Хачанов способны выиграть еще несколько парных турниров

Накануне россияне победили на «Мастерсе» в Мадриде.
06 мая 2023 20:27
автор: Степан Шереметьев

Бывший теннисист Андрей Ольховский высказался о победе россиян Андрея Рублева и Карена Хачанова в финале парного разряда на турнире серии «Мастерс» в Мадриде.

«Ребята – молодцы, я думаю, они могут выиграть еще несколько парных турниров. Они играют на высоких скоростях, в этом их большое преимущество над остальными соперниками», – приводит слова экс-спортсмена ТАСС.

Напомним, что россияне в финале обыграли индийского теннисиста Рохана Бопанна и представителя Австралии Мэттью Абденна. Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 3:10 в пользу спортсменов из РФ.

источник: ТАСС
Ольховский считает, что Рублев и Хачанов способны выиграть еще несколько парных турниров
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