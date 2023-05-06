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Соболенко обыграла Свентек и стала победительницей турнира в Мадриде

Спортсменки провели на корте 2 часа и 27 минут.
Соболенко обыграла Свентек и стала победительницей турнира в Мадриде
06 мая 2023 22:04
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над представительницей Польши Иге Свенте в финале турнира категории WTA-1000 в Мадриде.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:3 в пользу второй ракетки мира.

25-летняя победительница пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 12-и.

На счету ее соперницы – один эйс и одна двойная ошибка при трех реализованных брейк-пойнтов из шести возможных.

Напомним, что в нынешнем году Соболенко завоевала уже третий трофей. Она также становилась победительницей соревнований в Австралии и Аделаиде.

источник: «Советский спорт»
Соболенко обыграла Свентек и стала победительницей турнира в Мадриде
Соболенко обыграла Свентек и стала победительницей турнира в Мадриде
Спортсменки провели на корте 2 часа и 27 минут.
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