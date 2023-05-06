Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о победе российских теннисистов Андрея Рублева и Карена Хачанова на турнире в парном разряде, прошедшем в Мадриде (Испания).

«Молодцы ребята причем они на турнире были единственные не парные спортсмены, которые одолели все ведущие пары мира. Это произошло за счет подачи Андрея и Карена. Вдобавок, наши парни благодаря мощи не дали созидать соперникам. И на тай-брейке продемонстрировали морально-волевые качества», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Добавим, что в финальном матче турнира Рублев и Хачанов одержали победу над представителем Индии Роханом Бопанну и австралийским теннисистом Мэттью Эбденом со счетом 6:3, 3:6, 10:3.