ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Соболенко рассчитывает, что снова встретится со Свентек на финальной стадии турниров 

По словам второй ракетки мира, противостояние с 21-летней соперницей это что-то особенное. 
06 мая 2023 23:48
автор: Глеб Шевяков

Белорусская теннисистка Арина Соболенко подвела итоги финального матча турнира категории WTA-1000 в Мадриде, в котором она одержала победу над первой ракеткой мира, представительницей Польши Игой Свентек.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:3 в пользу второй ракетки мира.

«Я очень рада. Особенно рада играть против Иги на грунте, это что-то особенное. Буду надеется, что в этом сезоне мы продолжим выступать в финалах. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы это произошло. Здорово, что первые два номера в посеве вышли в финал. Это что-что удивительное», — приводит слова Соболенко The Tennis Letter.

Добавим, что после победы над польской теннисисткой на испанском турнире Соболенко завоевала уже третий титул в нынешнем сезоне. Ранее она стала победительницей соревнований в Австралии и Аделаиде.

Соболенко рассчитывает, что снова встретится со Свентек на финальной стадии турниров 
По словам второй ракетки мира, противостояние с 21-летней соперницей это что-то особенное. 
06.05.2023 23:48
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Карацев пропустит турнир категории «Мастерс» в Риме
Россиянин решил сняться с соревнования.
06.05.2023 23:35
Теннис
автор: Степан Шереметьев
«Наши парни не дали созидать соперникам». Тарпищев – о победе Рублева и Хачанова в Мадриде
В финале россияне победили пару Рохан Бопанн-Мэттью Эбден.
06.05.2023 23:23
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Соболенко обыграла Свентек и стала победительницей турнира в Мадриде
Соболенко обыграла Свентек и стала победительницей турнира в Мадриде
Спортсменки провели на корте 2 часа и 27 минут.
06.05.2023 22:04
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Ольховский считает, что Рублев и Хачанов способны выиграть еще несколько парных турниров
Накануне россияне победили на «Мастерсе» в Мадриде.
06.05.2023 20:27
Теннис
автор: Степан Шереметьев
Рублев рассказал, как реагировал Хачанов на прошлые поражения в парном разряде 
Сегодня россияне стали победителями парного турнира в Мадриде.
06.05.2023 20:24
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Хачанов и Рублев стали победителями парного турнира серии «Мастерс» в Мадриде
Хачанов и Рублев стали победителями парного турнира серии «Мастерс» в Мадриде
Финальная встреча продолжалась 1 час 11 минут.
06.05.2023 17:54
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Денис Шаповалов снялся с турнира в Риме
О причинах такого решения не сообщается.
06.05.2023 12:53
Теннис
Алькарас назвал себя главным фаворитом «Ролан Гаррос»
Испанец считает, что сможет побороться за победу на турнире серии «Большого шлема».
06.05.2023 11:58
Теннис
автор: Александр Кожевников
Аманда Анисимова приняла решение приостановить карьеру из-за психического состояния 
По словам 21-летней спортсменки, ее участие в теннисных турнирах в данный момент стало невыносимым.
05.05.2023 23:51
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика