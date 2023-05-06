Соболенко рассчитывает, что снова встретится со Свентек на финальной стадии турниров 

Белорусская теннисистка Арина Соболенко подвела итоги финального матча турнира категории WTA-1000 в Мадриде, в котором она одержала победу над первой ракеткой мира, представительницей Польши Игой Свентек.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:3 в пользу второй ракетки мира.

«Я очень рада. Особенно рада играть против Иги на грунте, это что-то особенное. Буду надеется, что в этом сезоне мы продолжим выступать в финалах. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы это произошло. Здорово, что первые два номера в посеве вышли в финал. Это что-что удивительное», — приводит слова Соболенко The Tennis Letter.

Добавим, что после победы над польской теннисисткой на испанском турнире Соболенко завоевала уже третий титул в нынешнем сезоне. Ранее она стала победительницей соревнований в Австралии и Аделаиде.