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Самсонова заявила, что большинство украинских теннисисток с ней не здоровается

Российская спортсменка не держит зла.
Самсонова заявила, что большинство украинских теннисисток с ней не здоровается
07 мая 2023 16:20
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Людмила Самсонова рассказала о своих отношениях с участницами тура из Украины.

Честно говоря, 90% украинских игроков со мной не здороваются. Я все понимаю. Считаю, что спорт и политику нужно разделять. Мы пытались использовать теннис для объединения, много чего предлагали WTA и ATP, и все эти предложения были отклонены. Вокруг много ненависти, но я их не виню, - сказала Самсонова sportface.it.

Добавим, что украинские теннисистки после матчей с соперницами из России и Белоруссии отказываются пожимать им руки.

Напомним, что ранее Министерство спорта Украины запретило своим атлетам участвовать в соревнованиях вместе со спортсменами из России.

Самсонова заявила, что большинство украинских теннисисток с ней не здоровается
Самсонова заявила, что большинство украинских теннисисток с ней не здоровается
Российская спортсменка не держит зла.
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