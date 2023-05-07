Азаренко и Хаддад-Майя победили в парном разряде на турнире в Мадриде

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко и представительница Бразилии Беатрис Хаддад-Майя победили в парном разряде турнира категории WTA-1000 в Мадриде с призовым фондом более 7,7 млн евро.

В финале турнира они победили американскую пару Кори Гауфф и Джессику Пегулу со счетом 6:1, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут.

Азаренко выиграла свой десятый турнир в женском парном разряде, Хаддад-Майя – пятый, однако для этой пары теннисисток победа в Мадриде стала первой совместной.