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Азаренко и Хаддад-Майя победили в парном разряде на турнире в Мадриде

Для этого дуэта победа в Мадриде – первая совместная.
07 мая 2023 18:57
автор: Александр Евграфов

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко и представительница Бразилии Беатрис Хаддад-Майя победили в парном разряде турнира категории WTA-1000 в Мадриде с призовым фондом более 7,7 млн евро.

В финале турнира они победили американскую пару Кори Гауфф и Джессику Пегулу со счетом 6:1, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут.

Азаренко выиграла свой десятый турнир в женском парном разряде, Хаддад-Майя – пятый, однако для этой пары теннисисток победа в Мадриде стала первой совместной.

источник: «Советский спорт»
Азаренко и Хаддад-Майя победили в парном разряде на турнире в Мадриде
Для этого дуэта победа в Мадриде – первая совместная.
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