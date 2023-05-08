ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Карацев взлетел на 68 позиций в рейтинге ATP и вернулся сотню лучших теннисистов

Джокович сохранил звание первой ракетки мира.
Карацев взлетел на 68 позиций в рейтинге ATP и вернулся сотню лучших теннисистов
08 мая 2023 08:46
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Россиянин Аслан Карацев вернулся в сотню лучших теннисистов мира, поднявшись на 68 позиций в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), новая версия которого опубликована на сайте организации.

Полуфиналист турнира серии «Мастерс» в Мадриде теперь занимает 53-е место с 863 очками, став пятым российским теннисистом в первой сотне рейтинга. Даниил Медведев и Андрей Рублев сохранили третью и шестую строчку соответственно. У Медведева 5330 очков, у Рублева 4190. Карен Хачанов поднялся на одну строчку, став 11-м, теперь у него 3025 рейтинговых очков. Улучшил свою позицию и Александр Шевченко, поднявшись на 93-е место.

Звание первой ракетки мира сохранил Новак Джокович. Победитель турнира в Мадриде Карлос Алькарас отстает от сербского теннисиста всего на пять очков. Единственным изменением в десятке лучших стал размен позициями между американцем Тейлором Фрицем, ставшим девятым и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, замыкающим топ-10.

Каспер Рууд, Стефанос Циципас, Хольгер Руне и Янник Синнер сохранили свои третью, четвертую, седьмую и восьмую позицию соответственно.

источник:
Кудерметова поднялась на 9 позиций в чемпионской гонке WTA
Улучшили свои позиции и другие российские теннисистки.
08.05.2023 09:32
Теннис
автор: Александр Евграфов
Касаткина опустилась на 9-е место в обновленном рейтинге WTA
А Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова улучшили свои позиции в списке.
08.05.2023 08:46
Теннис
автор: Артур Гичунцев
Карацев взлетел на 68 позиций в рейтинге ATP и вернулся сотню лучших теннисистов
Карацев взлетел на 68 позиций в рейтинге ATP и вернулся сотню лучших теннисистов
Джокович сохранил звание первой ракетки мира.
08.05.2023 08:46
Теннис
автор: Александр Евграфов
Алькарас стал победителем турнира в Мадриде, обыграв в финале Штруффа
Алькарас стал победителем турнира в Мадриде, обыграв в финале Штруффа
Игра продолжалась 2 часа 27 минут.
07.05.2023 22:19
Теннис
автор: Сергей Иванов
Азаренко и Хаддад-Майя победили в парном разряде на турнире в Мадриде
Для этого дуэта победа в Мадриде – первая совместная.
07.05.2023 18:57
Теннис
автор: Александр Евграфов
Маррей стал победителем «Челленджера» во Франции
В финале 35-летний британец одолел американского соперника Томми Пола.
07.05.2023 18:23
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Самсонова заявила, что большинство украинских теннисисток с ней не здоровается
Самсонова заявила, что большинство украинских теннисисток с ней не здоровается
Российская спортсменка не держит зла.
07.05.2023 16:20
Теннис
автор: Максим Скороходов
Соболенко рассчитывает, что снова встретится со Свентек на финальной стадии турниров 
По словам второй ракетки мира, противостояние с 21-летней соперницей это что-то особенное. 
06.05.2023 23:48
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Карацев пропустит турнир категории «Мастерс» в Риме
Россиянин решил сняться с соревнования.
06.05.2023 23:35
Теннис
автор: Степан Шереметьев
«Наши парни не дали созидать соперникам». Тарпищев – о победе Рублева и Хачанова в Мадриде
В финале россияне победили пару Рохан Бопанн-Мэттью Эбден.
06.05.2023 23:23
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика