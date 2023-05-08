Карацев взлетел на 68 позиций в рейтинге ATP и вернулся сотню лучших теннисистов

Россиянин Аслан Карацев вернулся в сотню лучших теннисистов мира, поднявшись на 68 позиций в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), новая версия которого опубликована на сайте организации.

Полуфиналист турнира серии «Мастерс» в Мадриде теперь занимает 53-е место с 863 очками, став пятым российским теннисистом в первой сотне рейтинга. Даниил Медведев и Андрей Рублев сохранили третью и шестую строчку соответственно. У Медведева 5330 очков, у Рублева 4190. Карен Хачанов поднялся на одну строчку, став 11-м, теперь у него 3025 рейтинговых очков. Улучшил свою позицию и Александр Шевченко, поднявшись на 93-е место.

Звание первой ракетки мира сохранил Новак Джокович. Победитель турнира в Мадриде Карлос Алькарас отстает от сербского теннисиста всего на пять очков. Единственным изменением в десятке лучших стал размен позициями между американцем Тейлором Фрицем, ставшим девятым и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, замыкающим топ-10.

Каспер Рууд, Стефанос Циципас, Хольгер Руне и Янник Синнер сохранили свои третью, четвертую, седьмую и восьмую позицию соответственно.