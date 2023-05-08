Кудерметова поднялась на 9 позиций в чемпионской гонке WTA

Полуфиналистка турнира категории WTA-1000 в Мадриде Вероника Кудерметова поднялась на девять позиций в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации, новый рейтинг которой опубликован на сайте организации.

Кудерметова набрала 1108 очков и занимает теперь 13-ю строчку рейтинга, являясь лидером российских теннисисток в чемпионской гонке. Ее соперница по третьему кругу в Мадриде Анастасия Потапова также улучшила свою позицию, переместившись с 17-го места на 16-е.

Дарья Касаткина идет 19-й, также поднявшись на две позиции, Варвара Грачева потеряла два места и стала 22-й, следом идет Людмила Самсонова, отыгравшая сразу пять позиций.

Екатерина Александрова находится на 29-м месте (предыдущее место – 30), Анна Калинская – на 48-м (49), Анна Блинкова на 62-м (60), Камила Рахимова на 85-м (82), Диана Шнайдер на 92-м (88).

Лидирует в рейтинге Арина Соболенко из Беларуси, победившая на турнире в Мадриде. Следом идет Елена Рыбакина из Казахстана, замыкает тройку лучших первая ракетка мира Ига Швентек.