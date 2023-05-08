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Медведев потерял лидерство в чемпионской гонке ATP

Он уступил его победителю турнира серии «Мастерс» в Мадриде.
08 мая 2023 10:25
автор: Александр Евграфов

Россиянин Даниил Медведев потерял лидерство в чемпионской гонке ATP, уступив его испанцу Карлосу Алькарасу, сообщается на официальном сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов.

На минувшей неделе Алькарас выиграл турнир серии «Мастерс» в Мадриде. Третью строчку в чемпионской гонке сохраняет серб Новак Джокович.

Андрей Рублев сохранил за собой шестое место, Карен Хачанов поднялся на восьмую строчку.

Россиянин Аслан Карацев, ставший полуфиналистом мадридского «Мастерса», поднялся из второй сотни на 34-е место в рейтинге. Александр Шевченко потерял одну строчку, переместившись на 61-е место.

источник: ATP
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